На Кубани среди учителей и школьников набирает популярность Яндекс.Учебник

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В Краснодарском крае все больше учителей и школьников присоединяются к Яндекс.Учебнику. Занятия на платформе нравятся детям своей интерактивностью, игровой формой, они снижают у них тревожность и стресс, и дети начинают лучше учиться.

После проведенного опроса выяснилось, что у многих учителей есть ярко выраженные симптомы выгорания от занятий в школе. В диагностике учителей приняло участие 92 учителя начальной и средней школ Краснодарского края.

- Симптомы выгорания есть у 75% опрошенных учителей. В острой фазе находится 38%, а 61-67% страдает от эмоциональной усталости. При этом, чем больше человек работает в школе, тем лучше он справляется с эмоциональной усталостью. Например, у педагогов, чей стаж превысил 30 лет, этот показатель составляет 47%, - сообщила Ирина Савицкая.

В связи с этим Яндекс.Учебник запустил дополнительные курсы.

- Яндекс.Учебник запустил курсы по эмоциональному выгоранию. На нем психологи подробно рассказывают о том, как диагностировать это состояние и как с ним бороться, - пояснили представители сервиса.