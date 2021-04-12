Границы Новороссийского городского лесничества внесены в ЕГРН

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Единый государственный реестр недвижимости в феврале 2021 года пополнился сведениями о границах Новороссийского городского лесничества. Площадь Новороссийского городского лесничества составила 107,76 гектар.

- Так как границы лесничества полностью соответствовали данным, содержащимся в ЕГРН, и не пересекали границы земельного участка лесного фонда, Новороссийское городское лесничество было внесено в госреестр недвижимости с указанными координатами, которые содержатся в правоустанавливающих документах, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Внесение границ лесничеств в ЕГРН обеспечит защиту имущественных прав и законных интересов Российской Федерации.