В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Краснодаре

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Ночные отметки в кубанской столице все еще низкие - с открытым окном ночью спать прямо-таки свежо. Но в ближайшие дни ситуация с погодой должна улучшиться - воздух будет постепенно прогреваться. А это значит, что власти уже начинают думать о завершении отопительного сезона.

Напомним, по правилам решение о том, когда батареи в домах станут холодными, принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. Сама отключка проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

- Отопление в домах краснодарцев отключится не раньше 15 апреля, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

После того, как кипяток перестанет поступать в батареи, коммунальщики начнут подготовку тепловых сетей к следующей зиме. В кубанской столице пройдут гидравлические испытания тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.