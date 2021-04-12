Президент ОКР, 4-кратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков откроет Аллею славы на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» - один из главных объектов и наиболее яркий пример эффективного использования и развития наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования Игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.

Еще в период подготовки к Играм было принято решение создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов, великих советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на «Роза Хутор» была открыта Аллея чемпионов - в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды легендарных чемпионов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев – Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась и на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

16 апреля 2021 года в 12. 00 на курорте «Роза Хутор» пройдет торжественная церемония открытия обновленной Аллеи славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместятся на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.

Аллею славы откроют Президент Олимпийского комитета России, 4-кратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков и генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. В честь выдающихся спортивных достижений главы ОКР будет также установлена его персональная медаль. Свое участие в мероприятии также подтвердили 3-кратная Олимпийская чемпионка Галина Горохова, 2-кратные Олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, Олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Всего на Аллее славы «Роза Хутор» будет открыто 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов-олимпийцев.