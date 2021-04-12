В Краснодаре выделенные полосы организуют на улицах Атарбекова, Тургенева и Северной

Фото: krd.ru

В кубанской столице появятся новые выделенные полосы. В 2021 году их организуют на трех улицах: Атарбекова, Тургенева и Северной. Их общая протяженность составит порядка 12 километров.

"Зеленые коридоры", по словам специалистов, не только обеспечат приоритет для автобусов и троллейбусов, но и позволят соблюдать график.

- В 2019 году мы реализовали ряд предложений по обустройству выделенных полос на пяти участках, - сказал замглавы Краснодара Артем Доронин во время главной городской планерки. - Это позволило эффективно использовать подвижной состав, уменьшить количество машин на маршрутах, а также расходы, связанные с эксплуатацией подвижного состава.

КОНКРЕТНО

Где появятся "зеленые коридоры" в 2021 году:

- по ул. Тургенева от ул. Стахановской до ул. им. Атарбекова;

- по ул. Тургенева от ул. им. Атарбекова до ул. Северной в обоих направлениях;

- по ул. Атарбекова от ул. им. Тургенева до ул. им. Герцена.

НА ЗАМЕТКУ

Первым едет «рогатый»!

По выделенной полосе может ехать только общественный транспорт, для всех остальных выезд на нее карается штрафом в 1500 рублей. Исключение - можно выехать для поворота или (в некоторых случаях) для остановки для посадки и высадки пассажиров.