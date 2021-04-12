В Сочи под суд отправится 60-летний бухгалтер

Самодельные займы не остались без внимания правоохранителей

Ещё одно преступление раскрыто в городе Сочи. По данным следствия, 60-летний бухгалтер одной из компаний за полгода изготовила пять подложных договоров беспроцентного займа.

После чего отправила деньги через расчетные счета без согласования с руководителем организации. Обвиняемая присвоила 800 тысяч рублей.

— На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следственное подразделение города Сочи собрало достаточную доказательную базу и отправило дело в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.