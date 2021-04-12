Житель Краснодара задолжал почти миллион рублей по алиментам

Долги пришлось вернуть в полном объеме

Житель краевого центра несколько лет недоплачивал долг по алиментам в 842 тысячи рублей на содержание собственного несовершеннолетнего ребенка. Мужчина старательно избегал судебных приставов, однако расплатиться все же пришлось.

- В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Отдела по Центральному округу Краснодара Анна Ахмедова реализовала полный комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - заключили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Специалист проверила имущественное положение должника, наложила ряд законных ограничений и установила местонахождение должника. Недалеко от дома мужчину и нашли – там с ним провели разъяснительную беседу, и в итоге долг мужчина все же вернул в полном объеме.