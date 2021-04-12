На Кубани крупный маслосырзавод лишился лицензии на производство

Фото: соцсети

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора распознали несоответствие установленных норм на заводе по производству молочной продукции в Славянске. Предприятие считается одним из крупнейших в крае и снабжает продукцией всю Россию, однако специалисты усомнились в качестве продукции и оказались правы.

- При исследовании ФГБУ «Краснодарская МВЛ» молочной продукции («Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%», «Сметана, с массовой долей жира 20%», «Ряженка с массовой долей жира 2,5%»), изготовленной ОАО «Маслосырзавод Славянский», установлены факты фальсификации, - говорится в заключении экспертов.

Сотрудники отозвали у компании декларации соответствия и выдали предписание по предотвращению возникших нарушений. Материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ находятся в работе.

Любые нарушения на производстве могут иметь самые разные последствия. В Тимашевске вся семья отравилась сыром, купленным в магазине. Девочка погибла. Дело ведется под наблюдением высших следственных органов.