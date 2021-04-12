На Кубани выделили 550 млн рублей на берегоукрепление и расчистку рек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году на берегоукрепление и очистку рек направили 550 миллионов из краевого и федерального бюджетов. В прошлом году забота о набережных и чистоте водоемов обошлась в 300 миллионов.

- Важно работать на предупреждение, чтобы все необходимые мероприятия проводились вовремя, – отмечает губернатор края Вениамин Кондратьев.

В этом году улучшения коснутся сразу нескольких районов. Специалисты закончат расчистку реки Чамлык в Лабинском районе и реки Шедок в Мостовском районе. А также приступят к расчистке рек Аше и Псезуапсе в Сочи и реки Малое Псеушхо в Туапсинском районе. Кроме того, начнется подготовка для расчистки реки Аргош в Отрадненском районе, реки Небуг в Туапсинском районе и реки Шепси в Туапсинском районе.

Особое внимание уделят гидротехническим сооружениям. Именно от их наличия зависит безопасность прохождения паводков. Проверки водоемов ведутся постоянно.

Кроме того, в этом году планируется строительство гидротехнических сооружений на реке Андрюк в Мостовском районе, в 2022 году – на реке Абин Абинского района и на реке Сукко в Анапе. Идет проектирование средств из краевого бюджета.