В Лабинске одинокая пенсионерка оказалась заперта в собственном доме

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС" Фото: София ФОМЕНКО

В ночь на 10 апреля в Лабинске одинокая пенсионерка получила травму в собственном доме. Она несла кружку с чаем и упала. Во время падения кружка с чаем разбилась, женщина порезалась об осколки и у нее началось кровотечение. Она смогла вызвать медиков, но работникам не удалось попасть в дом из-за закрытой калитки и дверей. Тогда на помощь приехали специалисты «Кубань-СПАС».

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"

- Специалисты открыли калитку ключом, который находился в замке, входную дверь открыли при помощи шанцевого инструмента и обеспечили доступ фельдшеру скорой помощи к пострадавшей, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Медики оперативно оказали помощь пострадавшей и транспортировали женщину до автомобиля СМП. Сейчас она находится в больнице под присмотром специалистов.