В Сочи ввели локальный ЧС из-за разлива реки Кепша

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

С 9 апреля сочинские власти ввели особый контроль за рекой Кепша. За несколько дней специалисты провели расчистку русла и установили за ней тотальный контроль. Уровень воды сейчас ниже опасной отметки.

- Мы ежедневно ведём мониторинг уровня рек, в Сочи установлены 49 гидрологических датчиков, также действует система экстренного оповещения. Всё оборудование проверено, исправно работает, - написал в своем тг-канале мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

Отметим, что по данным метеослужб, в третьей декаде мая в Сочи ожидается увеличение паводков и сильные осадки. Сейчас все силы и средства переведены в режим готовности.