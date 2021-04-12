Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика12 апреля 2021 17:03

ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса

ВТБ начал выдачу банковских гарантий малому бизнесу в пользу Федеральной таможенной службы с использованием электронного документооборота. Ранее такая возможность была доступна более крупным клиентам
Максим ПАНФИЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Компании малого бизнеса теперь могут получить цифровую таможенную гарантию ВТБ, соответствующую требованиям ФТС России. Такие гарантии необходимы участникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела.

Первую электронную гарантию для малого бизнеса на сумму 45 млн рублей ВТБ выдал нижегородскому таможенному брокеру «РС Лоджистикс». Банковская гарантия позволила предприятию войти в реестр ФТС в качестве таможенного представителя и начать самостоятельно предоставлять услуги на рынке.

«Клиент может быть уверен в оперативном получении гарантии таможенным органом в дату выдачи банком. При этом ему не нужно представлять в ФТС документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего таможенную гарантию. Банк передает ее по электронным каналам непосредственно в таможенный орган, что сокращает время на прием и обработку такой гарантии», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

Таможенные гарантии являются одним из востребованных продуктов среди клиентов среднего и малого бизнеса. В первом квартале 2021 года объем выдач в ВТБ показал трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 3 млрд рублей. Банк предоставляет гарантии малому и среднему бизнесу в пользу таможенных органов по минимальному пакету документов. Экспресс-технология банка обеспечивает оперативные сроки принятия решения.