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Происшествия12 апреля 2021 17:47

Краснодарец пытался продать старый аккумулятор под видом оборудования для добычи криптовалюты

Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей
София ФОМЕНКО
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Заработать на крипте парню помешали мошенники

Заработать на крипте парню помешали мошенники

В дежурную часть полиции Краснодара обратился житель Амурской области. Он рассказал, что заказал в интернете у жителя южной столицы оборудование для добычи криптовалюты, перевел деньги на карту (53 тысячи рублей) и стал ожидать товар для майнинга. Однако вместо заказанного товара заказчик получил посылку со старым автомобильным аккумулятором.

Сейчас по этому делу началась проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

- Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные и специальные технические мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника, - заключили в пресс-службе полиции Краснодара.

ЧП