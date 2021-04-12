Краснодарец пытался продать старый аккумулятор под видом оборудования для добычи криптовалюты

Заработать на крипте парню помешали мошенники

В дежурную часть полиции Краснодара обратился житель Амурской области. Он рассказал, что заказал в интернете у жителя южной столицы оборудование для добычи криптовалюты, перевел деньги на карту (53 тысячи рублей) и стал ожидать товар для майнинга. Однако вместо заказанного товара заказчик получил посылку со старым автомобильным аккумулятором.

Сейчас по этому делу началась проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

- Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные и специальные технические мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника, - заключили в пресс-службе полиции Краснодара.