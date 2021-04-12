На Кубани с 1 мая запустят самолеты Сочи-Анапа-Сочи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 1 мая туристы и жители Кубани смогут слетать прямым рейсом из Сочи в Анапу и обратно. О старте нового маршрута договорились губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов 2 апреля.

– Новое направление увеличит возможности для гостей нашего края.С помощью этого рейса туристы комфортно посетят сразу оба города, - сказал глава края на встрече.

Рейсы будут направляться каждый день (за исключением воскресенья), а с 1 июня подключится и седьмой день недели.

Публикуем расписание движения самолетов:

- по понедельникам и четвергам 12.05,

- по пятницам и субботам 12.10,

- по вторникам 09.50,

- по средам 14.00.

Время отправления из Анапы в Сочи:

- по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам в 14.00,

- по вторникам в 11.40,

- по средам в 16.00.

С июня по воскресеньям время отправления рейса:

- из Сочи 09.15;

- из Анапы 11.05.

Цена билета начинается от 2 185 рублей.