На Кубани с 1 мая запустят самолеты Сочи-Анапа-Сочи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
С 1 мая туристы и жители Кубани смогут слетать прямым рейсом из Сочи в Анапу и обратно. О старте нового маршрута договорились губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов 2 апреля.
– Новое направление увеличит возможности для гостей нашего края.С помощью этого рейса туристы комфортно посетят сразу оба города, - сказал глава края на встрече.
Рейсы будут направляться каждый день (за исключением воскресенья), а с 1 июня подключится и седьмой день недели.
Публикуем расписание движения самолетов:
- по понедельникам и четвергам 12.05,
- по пятницам и субботам 12.10,
- по вторникам 09.50,
- по средам 14.00.
Время отправления из Анапы в Сочи:
- по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам в 14.00,
- по вторникам в 11.40,
- по средам в 16.00.
С июня по воскресеньям время отправления рейса:
- из Сочи 09.15;
- из Анапы 11.05.
Цена билета начинается от 2 185 рублей.