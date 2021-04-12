В Сочи открылся «Дом инвестора» - новая дискуссионная площадка

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

В Сочи начала работу новая дискуссионная площадка - «Дом инвестора». В нем проходят презентации, обсуждаются возможности реализации различных проектов и другие вопросы.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства подошел по новому к инвестиционной политике Сочи. На смену вложениям в жилье пришли субсидии в развитие санаторно-курортный комплекс, объекты социальной инфраструктуры.

- За год было заключено восемь соглашений о сотрудничестве в сфере инвестиций на 34 млрд. рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с начала 2020 года мэрия Сочи заключила инвестиционных соглашений на общую сумму 36,9 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019-м размер инвестиций составил всего 9,7 миллиардов.

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