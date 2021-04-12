Виртуальный концертный зал откроют в мае 2021 года в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Хорошие новости ждут любителей культурных развлечений в Геленджике. Новый виртуальный концертный зал обещают открыть уже в мае этого года. Для этого власти приобрели современное оборудование и наладили доступ к высокоскоростному интернету. В результате жители и гости курортного города смогут стать зрителями знаковых федеральных и региональных ивентов.

Пресс-служба нашего региона сообщает, что таких залов в крае будет два – в Геленджике (открытие 2021 год) и в Анапе (2022 год). Строительство культурных площадок началось в 2016 году. Сейчас уже работает «Всероссийский концертный зал» на 300 посадочных мест.