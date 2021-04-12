Обгоревший труп женщины, который пролежал больше года в огороде, нашли на Кубани

В Новопокровском районе один из жителей обнаружил на территории своего огорода полуобгоревший скелет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местный житель случайно наткнулся на труп женщины в камышах, когда-то полностью уничтоженных огнем.

- Полицейские, которые прибыли на место, установили, что труп пролежал примерно больше года. Предположительно, останки принадлежат местной жительнице 1953 года рождения, которая пропала без вести в декабре 2019 года, - сообщили «КП» - Кубань» в отделе МВД России по Новопокровскому району.

Близкие погибшей по остаткам одежды и обуви подтверждают, что это и есть их пропавшая родственница.

Сейчас полицейские выясняют причины смерти, а судебно-медицинская экспертиза сможет идентифицировать личность погибшей.

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