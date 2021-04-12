Проезд по Пашковскому перекату в Краснодаре откроют 19 апреля

С 1 мая участок дороги откроют для всех

В Краснодаре наконец-то идет к завершению строительство проезжей части по улице Пашковской. Сейчас для завершения цикла нужно чтобы бетон набрал прочность. Для легковых автомобилей движение откроют уже 19 апреля, а вот для грузового транспорта только 3 мая. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля, на плановом заседании депутатов городской думы.

- Сроки сдачи объекта затянулись из-за погодных условий. Однако сейчас для открытия дороги осталось, чтобы цемент окреп. Дорога в высокой степени готовности, - заявила председатель городской Думы Вера Галушко.

Напомним, что работы по благоустройству этого участка дороги ведут компании-застройщики микрорайона Гидростроителей (АВА Групп, ССК, ГИК, а также два РБУ — растворобетонных узла). Протяженность участка – 700 метров. Объехать его можно по улицам Трудовой Славы и имени Дмитрия Благоева.