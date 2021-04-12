В парке отдыха Адлера впервые установят колесо обозрения диаметром 35 метров

Главной новинкой и фишкой Адлерского парка отдыха в этом сезоне станет колесо обозрения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адлерском парке культуры и отдыха готовятся к новому летнему сезону - здесь вовсю идут масштабные работы по благоустройству.

Рабочие ремонтируют фонтан, который простоял без дела больше двух лет, обновляют инженерные сети, лавочки, облицовку.

- Главной новинкой и фишкой парка в этом сезоне станет колесо обозрения - оно займет в диаметре 35 метров. Кабинки в нем будут полностью закрыты, но душно в них посетителям не будет - там установят кондиционеры, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Рядом с колесом расположится стационарная сцена. Работы планируют завершить к 1 июня.

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