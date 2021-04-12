Вениамин Кондратьев: Кубань примет всех туристов, кто хотел отдохнуть в Турции

Неприятное свершилось - турецкие курорты вновь станет недоступны нашим туристам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятное свершилось - турецкие курорты вновь станут недоступны нашим туристам. Пока ориентировочно до 1 июня. Но, как известно по прошлому году, все может затянуться неизвестно насколько.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, край готовится к летнему сезону и уже с 1 мая может принимать туристов. Уже на предстоящие майские праздники курорты Кубани ждут до 500 тыс. человек.

- Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции, - особо отметил Кондратьев.

Но, подчеркнул губернатор, маски, социальную дистанцию и прочие плюшки ковидных ограничений никто не отменял.

Ранее "КП" - Кубань" разбиралась, лопнет ли Сочи, если закроют Турцию для туристов

В городе ждут более 4 миллионов отдыхающих, для которых уже подготовили почти 2 500 отелей, санаториев и частных гостиниц.

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