В Городском саду Краснодара появятся площадка для воркаута и скейт-парк

Воркаут-площадку и скейт-парк построят в Городском саду у озера, где уже планировалось установить очередные ларьки с фастфудом и другие торговые объекты.

- В Городском Саду сегодня есть площадка, на которой мы предотвратили застройку, расчистили ее. Она не должна пустовать, тем более мы брали на себя обязательства каждую такую территорию приспосабливать для занятий спортом, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Однако, отметил Первышов, сначала появится зона для воркаута, а вот скейт-парк запланируют на ближайший период.

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