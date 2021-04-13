38-летняя жительница Кубани пропала после съемок в передаче на Первом канале

Диану Эльчипарову ищут родные

38-летняя жительница поселка Южный Динского района Краснодарского края Диана Эльчипарова бесследно исчезла. Зимой она приняла участие в программе на Первом канале, а после этого пропала.

Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам "Лиза Алерт".

- С 1 февраля о ней ничего неизвестно, - сообщили они.

Приметы: рост 160 см, средней комплекции, волосы рыжие, глаза голубые.

Одежда: серое полупальто, черные сапоги.

Всем, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по следующим номерам: Наталия 8(928)207-27-81. Горячая линия отряда: 8(800)700 5452 (звонок бесплатный).