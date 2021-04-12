Ученые Кубанского политеха успешно протестировали аппарат по зондированию атмосферы Земли

Фото: пресс-служба КубГТУ

Аппарат, который отслеживает все изменения, происходящие с земной атмосферой, подняли на стратосферном зонде на высоту 29,5 км.

Фото: пресс-служба КубГТУ

- На этой высоте условия максимально приближены к космическим: отсутствует атмосфера, низкие температуры и обильная солнечная радиация, – рассказал "КП" - Кубань" аспирант КубГТУ, директор ЦМИТ «Перспектива» Кирилл Попко.

В полете была протестирована работа систем ориентации, питания и радиосвязи спутника, видеотрансляция.

- Нам удалось не только поднять счетчики на заданную высоту, но и измерить гамма- и бетта-излучение. Наша конструкция позволяет фиксировать эти потоки отдельно, – уточнила директор технопарка «Квант-Кубань КубГТУ» Татьяна Шапошникова.

Теперь аппарат будут готовить к запуску в космос.

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