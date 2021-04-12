Водители Анапы составили слово «Поехали!» из машин к Дню космонавтики

Фото: пресс-служба администрации Анапы
Всего в акции, которую организовали ДОСААФ и городское отделение Всероссийского общества автомобилистов, приняли участие 34 машины.
- Флешмоб устроили на территории автодрома по улице Парковой, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.
В крае в честь 60-летия первого полета человека в космос участие во флешмобе со словом "Поехали!" приняли сотни автомобилистов.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Сочи школьники собрали гигантский портрет Гагарина и установили рекорд России. Изображение первого в мире космонавта дети составили из 12 тысяч мозаичных фрагментов.
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