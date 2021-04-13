Тело военнослужащего нашли в Новороссийске у корабля «Кутузов»

Ведется проверка

В Новороссийске у корабля-музея «Кутузов» 6 апреля нашли тело военнослужащего.

- Труп отправлен на экспертизу, чтобы выяснить причины смерти, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Предположительно, ранее мужчина числился пропавшим без вести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, волонтеры "Лиза Алерт" разыскивают 38-летнюю жительницу Динского района Диану Эльчипарову. Она приняла участие в съемках программы на Первом канале, а потом пропала. С 1 февраля никто не знает о ее местонахождении.