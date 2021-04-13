Отключения света в Сочи 13 марта 2021: где не будет электричества

Отключения света в Сочи 13 марта 2021 будут во всех четырех районах курорта Фото: Олег ЗОЛОТО

Отключения света в Сочи 13 марта 2021 будут во всех четырех районах курорта. Причина - плановый ремонт оборудования. В будущем это поможет обеспечить его бесперебойную работу.

Адлерский район

13 апреля с 08:00 до 18:00 не будет света у жителей с. Верхнениколаевское ул. Тульская, ул. Псебайская, ул. Мостовая (частично); ул. Крупской (частично).

Хостинский район

13 апреля с 08:00 до 17:00 без света останутся жители ул. Бытха 38, 40; ул. Ворошиловская 1, насосная, ул. Дарвина (частично), ул. Юбилейная (частично); ул. Тепличная 1-110, ул. Ветеринарная 1-20, ул. Амбровая 8, ул. Иванова поляна 10, ул. Буковая (частично), ул. Механизаторов 14/8; с. Богушевка ул. Фундучная (частично), ул. Открытая (частично).

Центральный район

13 апреля с 08:00 до 19:00 будут без электричества дома по ул. Волжская (частично), ул. Виноградная (частично), ул. Анапская 5-20, ул. Полтавская (частично), ул. Яблочная 1-15.

Лазаревский район

13 апреля с 08:00 до 17:00 не будет света у потребителей п. Верхнее Зубово ул. Амурская (частично), ул. Майская (частично), п. Дагомыс ул. Армавирская (частично), ул. Батумское шоссе(частично), ул. Фестивальная, ЖК «Каравелла Португалии»; п. Уч-Дере ул. Семашко (частично), санаторий им. Семашко, п. Сергей поле ул. Славы, Разбитый котёл ул. Звёздная; п. Волковка ул. Надежная (частично), ул. Армавирская (частично).