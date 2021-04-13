В Усть-Лабинске полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

В Усть-Лабинске задержали 33-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дежурный патруль при объезде участка обнаружил мужчину, который заглядывал в чужие дворы.

При попытке задержания незнакомец пустился наутек, а затем выхватил нож и начал отбиваться от сотрудников полиции. При этом ему удалось даже нанести удар и порезать форменный китель капитану полиции.

-Но, перепрыгивая через забор, злоумышленник сломал ногу и был задержан, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Оказалось, что мужчина 33 лет от роду находится в федеральном розыске, сейчас, в ожидании суда, он содержится в СИЗО.

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