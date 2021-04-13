Погода на 13 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже второй день подряд на Кубани льют дожди. По прогнозам синоптиков, они не прекратятся в регионе до конца недели. Поэтому жителям Кубани рекомендуют отказаться от поездок на природу. Есть риск оказаться в эпицентре стихии.

Тем более в край вновь вернулись температурные качели. Они уже не такие серьезные, как два месяца назад. Тогда перепад температур за сутки доходил до 30 градусов, сейчас – в три раза меньше.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Существенных осадков сегодня не ожидается. Будет небольшое усиление ветра до 8 м/с. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.