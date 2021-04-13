Маслозаводу на Кубани запретили продавать свою продукцию

В сливочных продуктах не оказалось сливок

Заводу молочной продукции в Славянске-на-Кубани запретили ее продавать из-за многочисленных нарушений состава.

- В сметане 20-процентной жирностью, сливочном масле «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% и в ряженке с массовой долей жира 2,5% выявили факты фальсификации (не соответствия составу), - сообщили в Россельхознадзоре.

Сейчас на эти виды молочных продуктов отозваны разрешительные документы. Завод не имеет право заниматься их продажей.

Кроме того, ответственных за выпуск продукции теперь привлекут к административному наказанию - штрафу.