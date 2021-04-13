Орлята создадут 3D-модели автомобилей и катеров

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

В программе принимают участие 102 ребёнка из Белгородской области. Это школьники, имеющие достижения в области физико-математических и естественных наук, технологического образования, а также ребята, занимающиеся проектной, исследовательской и научной деятельностью.

«Ещё несколько лет назад работа с высокими технологиями, 3D- моделированием и робототехникой казалась чем-то непостижимым - сложной деятельностью для серьёзных взрослых специалистов. Но теперь ее непосредственными участниками становятся дети. В рамках смены они проходят каждый этап создания модели и в завершении видят результат - объект, который создали своими руками», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Дети проходят обучение по трём направлениям: робототехника: конструирование; дизайн и брендирование, 3D-моделирование. Таким образом мальчишки и девчонки самостоятельно прорабатывают каждый этап создания объекта: изучают методы проектирования простых и сложных трёхмерных компьютерных моделей, узнают, что такое аддитивное производство на 3D-принтерах, занимаются дизайном созданных объектов и, наконец, производят сборку изделий.

Вместе с экспертами участники смены анализируют тенденции в сфере высоких технологий и робототехники, осваивают принципы инновационной проектной деятельности и получают возможность определить сферу своей профессионализации.

В финале смены орлята устроят испытания своих моделей на гоночных соревнованиях.

Программа «3D-моделирование и инжиниринг» продлится до 18 апреля. Её организаторами являются: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ВДЦ «Орлёнок».