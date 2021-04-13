В центре Краснодара снесли незаконное кафе

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

На углу Московской и 40 лет Победы в кубанской столице снесли незаконное кафе. Такое решение было принято Арбитражным судом Краснодарского края.

- С иском обратилась мэрия города. Рассмотрев все материалы суд постановил обязать владелицу снести самовольно возведенное одноэтажное нежилое строение, площадью 105,4 квадратных метров, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы проконтролировали, как исполняется решение о сносе объекта. Кафе по этому адресу больше нет.