На Кубани пограничники задержали мужчину с четырьмя пистолетами

Фото: ПУ ФСБ по краю

На границе в Ейске сотрудники ПУ ФСБ по Краснодарскому краю нашли у мужчины 4 пистолета и около 500 патронов к ним. Он объяснил пограничникам, что купил их для себя в иностранном порту во время стоянки судна.

Фото: ПУ ФСБ по краю

- Хранение и перевозка оружия в России - преступление, - уточняют "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Оружие было изъято. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело военнослужащего нашли в Новороссийске у корабля «Кутузов»

Причины смерти выясняют (подробнее)