Три вуза будут готовить казачьих атаманов на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти страны выработали стратегию развития казачества на всей территории России. В каждом регионе было предписано разработать собственный план. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что такой документ утвердил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно региональному плану, казаков теперь будут чаще принимать на государственную службу. В прошлом году службу несли 13 тысяч казаков.

Отныне предписано вести тщательную подготовку кадров в казачьих обществах на Кубани. В 2020 году их было 555.

Высшие чины в казачьих коллективах теперь будут готовить в университетах.

- Кандидаты на высшие должностные чины казачьих обществ должны быть грамотными и высокопрофессиональными людьми, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Для этого край начинает работу по подготовке кадров в вузах. Сейчас в эту программу включили три высших учебных заведения Кубани.