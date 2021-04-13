В Анапе сносят 12-этажный самострой

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе по решению суда сносят 12-этажный дом на углу улиц Калинина и Таманской. Он был построен без разрешения.

В 2015 году решение Анапского районного суда о сносе многоквартирного дома вступило в законную силу, но застройщик не спешил его исполнять. Компания продолжала вести судебные тяжбы.

Однако мэрия курорта настояла в инстанциях на своих требованиях и подрядчик начал работы.

Они находятся на особом контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Кроме того, аналогичные действия по сносу незаконных строений власти курорта ведут на Витязевской косе. Под ковш строительной техники отправили и застройку в Геленджике.