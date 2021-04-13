Краснодару и Сочи выделят 76 миллионов рублей на «умные» светофоры

Такие светофоры уже появились в прошлом году на трех перекрестках в Краснодаре

В Краснодарском крае по программе "Развитие дорожной сети" двум городам - Краснодару и Сочи, страдающим в пробках, выделят 76 миллионов рублей на «умные» светофоры. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Кубанская столица на эти цели получит 45 миллионов рублей, город-курорт - 34 миллион рублей. Таким образом, движение транспорта на дорогах городов будет регулировать автомат в зависимости от нагрузки в час пик.

Это поможет отладить уличное движение, рассчитывают инициаторы, и освободить дороги от потока машин.

Напомним, интеллектуальная система управления дорожным движением разработана властями Краснодара вместе с Высшей школой экономики. Кроме этого, она предусматривает обновление подвижного состава общественного транспорта. реализация программы рассчитана на 1-2 года.

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