В Сочи полицейские достали детей из запертого автомобиля

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Сочи полицейские пришли на помощь двум детям, которые стали пленниками системы безопасности автомобиля. Инспекторы ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю капитаны полиции Александр Дубеня и Станислав Галушков открыли машину, когда к ним в панике обратились мамы двоих малышей.

Они отошли в магазин и "предусмотрительно" захлопнули за собой двери машины, оставив внутри ключи. А когда через несколько минут вернулись назад, не смогли в нее попасть.

- Госавтоинспекторы вызвали специалистов с необходимым оборудованием, а те открыли машину за 10 минут, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские рекомендуют не оставлять детей одних без присмотра.