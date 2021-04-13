На дороги в Краснодаре выпустили новый троллейбус, собранный на базе КТТУ

Новенький троллейбус, собранный на базе КТТУ, проехал по дорогам Краснодара.

- Это самый современный, низкопольный, комфортный транспорт в новом кузове - можно сказать краснодарском, такого еще нет на российском рынке, - сообщил в своем тг-канале мэр кубанской столицы Евгений Первышов. - Кузов универсален, мы можем на его базе производить три модификации машин - обычные троллейбусы "рогачи", с автономным ходом и электробусы.

Троллейбус рассчитан на 110 мест, 34 из них - сидячие. В салоне есть кондиционер, wi-fi. Средние двери оборудованы для маломобильных пассажиров.

Всего в 2021 году планируют собрать 10 таких машин. В дальнейшем произвести планируется до 143 единиц.