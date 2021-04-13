Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели достали тело женщины из горной реки. Причина ее смерти выясняется. В операции приняли участие сотрудники Лооского подразделения ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел в труднодоступном месте, в районе слияния рек Шахе и Кичмай.

- Тело женщины в реке увидел очевидец, который вызвал на место ЧП полицию и МЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели навели навесную переправу, при помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок транспортировали тело. Работу осложняли поднявшийся из-за обильных осадков уровень воды и сильное течение. Но операция прошла успешно. Спасатели передали тело сотрудникам полиции.

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