На Кубани 13 апреля зарегистрирован 101 случай коронавируса

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае количество заболевших от коронавируса на 13 апреля достигло 101 человека. Среди заболевших 39 мужчин и 62 женщины. Возраст пациентов от одного до 91 года.

В краевом центре нашли 28 случаев заражения, в Сочи – 21, в Армавире, Выселковском и Крыловском районах – по 5. По 4 человека заболели в Апшеронском, Динском, Славянском районах, по 3 – в Анапе, Кореновском, Абинском районах. По два новых пациента в Брюховецком, Лабинском, Тихорецком районах. По одному – в Новороссийске, Кавказском, Калининском, Кущевском, Красноармейском, Ленинградском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Усть-Лабинском районах. Такие данные озвучила пресс-служба Краснодарского края.

Напоминаем, что с начала пандемии в Краснодарском крае сложный вирус выявили у 43754 человек, в том числе и у 2878 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 770,9.

38401 пациента уже выписали с выздоровлением, из них 157 – за последние сутки. 2475 человек скончались. 71 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Такие данные сообщает региональное министерство здравоохранения.

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