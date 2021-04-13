В Сочи женщина высыпала на голову даме порошок и вылила мыло

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В Сочи 52-летняя женщина высыпала на голову своей 45-летней обидчице стиральный порошок и вылила мыло. Итог «странного инцидента», как называют его в местной полиции, совсем нешуточный. Врачи констатировали у пострадавшей различные повреждения глаз.

Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, зафиксированы отек и кровоизлияния глазного яблока. Травмы квалифицированы, как причинившие легкий вред здоровью.

Но «большой стиркой» нападавшая не ограничилась. Она схватила обидчицу за горло и стала душить. В итоге у пострадавшей – ссадины, кровоподтеки и отек мягких тканей.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В полиции добавили: в ходе проверки установлено - между женщинами произошел конфликт, не уточнив, что стало причиной ссоры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что прямо в здании экзаменационного отдела крымского МРЭО ГИБДД произошла драка. Девчонки драли друг друга за волосы. Но в больницу в итоге никто из них не обратился.

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