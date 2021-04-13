В Краснодаре подросток открыто похитил телефон у прохожей

Нарушитель может получить до четырех лет лишения свободы

В дежурную часть полиции Краснодара позвонила местная жительница и рассказала, что у ее несовершеннолетней дочки украли телефон. Стражи правопорядка выяснили, что у девушке на улице Тюляева подбежал неизвестный, выхватил телефон из рук и убежал. Полиция начала проверку и вскоре установила личность злоумышленника.

- 16-летнего нарушителя задержали в одной из школ поселка Лорис. В отделе ранее не судимый краснодарец признался в содеянном и пояснил, что похищенное устройство связи он успел продать случайному прохожему за 3500 рублей,- рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Нарушитель может получить до четырех лет лишения свободы. Подросток находится под домашним арестом.

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