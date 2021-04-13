На Кубани проститутка хотела заработать, но в итоге ее убили и ограбили на три тысячи рублей

Преступление было совершено с особой жестокостью

Страшная история случилась в середине декабря 2020 года ночью в поселке Знаменском. Местный 35-летний житель познакомился с 27-летней девушкой и договорился с ней о платных интимных услугах. Под этим предлогом он отвез потерпевшую на пустырь, где изрезал ей все тело и украл три тысячи рублей. От причиненных повреждений жертва скончалась на месте.

Вскоре после случившегося мужчину задержали, однако свою вину в содеянном он не признает. Сейчас прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого и передала дело в суд.

- Санкция за наиболее тяжкое из преступлений по статье «Убийство» предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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