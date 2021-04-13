В Сочи доставят итальянских жуков для борьбы с вредителем каштанов

Фото: пресс-служба администрации города Сочи

Сегодня в Россию прибыл ценный груз. Из Италии в Москву привезли емкости с энтомофагами – удивительными насекомыми, которые способны полностью уничтожить каштановую орехотворку. Последняя истребляет сочинские леса со скоростью света.

- Энтомофаги сейчас содержатся во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства, проходят требуемые карантинные мероприятия. В мае их доставят к нам, выпустим насекомых на особо охраняемых территориях Сочинского национального парка, - рассказал в своем тг-канале мэр города Сочи.

Такой способ борьбы детально обсудили с учеными и экологами. Специалисты сошлись на том, что никакие другие средства помочь справиться с истреблением лесов больше не помогут. А вот энтомофаги справятся со своей задачей быстро и не нанесут никакого вреда человечеству.