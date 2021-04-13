В Геленджике стартовали массовые трёхдневные учения

фото: пресс-служба города-курорта Геленджик

Глава курорта ввел условный режим повышенной готовности для сил и средств геленджикского звена РСЧС. Такие учения проходят ежегодно и позволяют подготовить спасательные службы перед сезоном дождей.

- В эти дни учения РСЧС - Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных - ситуаций проходят по всей стране. В Геленджике помимо отработки мер при обильных паводках и подтоплениях, будут проведены практические занятия при лесных пожарах и других техногенных катастрофах, - отмечают в пресс-службе города-курорта Геленджика.

Сегодня Алексей Богодистов провел осмотр техники и лично пообщался со всем составом служб. В масштабном смотре приняло участие 212 человек и 81 единица спецтехники.