Сезон фонтанов в Краснодаре 2021: когда включат

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Открытие сезона фонтанов в кубанской столице является одним из самых ожидаемых событий весны. Обычно все водные конструкции начинают работать одновременно. А включают их, как только в город приходит настоящее тепло.

В прошлом году в ситуацию вмешался коронавирус - из-за пандемии и введенного карантина водные сооружения заработали лишь в июне.

- Но в 2021 году фонтаны в Краснодаре запустить планируется, как и положено, в конце апреля - начале мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», зимой рабочие уже провели проверку и ремонт насосного оборудования, фильтров. А в ближайшее время фонтанам начнут наводить марафет - их расчистят от загрязнений, тщательно промоют водой со специальным шампунем. Также мастера отрегулируют форсунки, проверят лампы подсветки.

Ранее «КП» - Кубань» узнала, когда фонтаны заработают в парке «Краснодар».

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