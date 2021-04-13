Житель Краснодара отправится под суд за убийство глухонемой знакомой

Раскрыть преступление помог таксист

По данным следствия, в ночь на 18 декабря 2020 обвиняемый с новой знакомой гулял на улице Свободы поселка Знаменский. Спустя час злоумышленник внезапно напал на девушку и нанес ей 46 (!) ударов ножом в голову, шею и по всему телу. После чего обвиняемый похитил у нее три тысячи рублей и скрылся на машине. Однако девушка успела сообщить о своем месторасположении через приложение для вызова такси.

Таксист приехал на место, увидел пострадавшую и вызвал на место скорую, но было уже поздно. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Злоумышленника задержали практически сразу, сейчас он находится под стражей и ждет суда.

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