В Краснодаре в 2021 году стерилизуют тысячу бездомных животных

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре начались работы по стерилизации бездомных животных. В планах у ветслужб забрать на передержку свыше тысячи выброшенных собак. Их отправят в приюты и помогут выздороветь.

- В первую очередь отлов будет проводиться вблизи объектов социальной сферы: школ, детских садов, лечебных учреждений, а также на территориях, где были замечены агрессивные животные, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Благодаря выделенному финансированию в течение года будет произведен отлов и передержка 1179 животных. Отметим, что в рамках «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» провели отлов и стерилизацию 73 животных, по другому контракту работа проведена уже с 39 животными.