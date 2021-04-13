На Кубани хакер исправил тройки школьникам в электронных дневниках на пятерки

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В станице Кущевской хакер взломал базу школы №1. Неизвестный подобрал пароли и попал в святая святых - электронный журнал. Ну а далее просто исправил оценки – неуды исчезли, «тройки» стали «пятерками».

Такой наглости, как подделка оценок, дирекция не смогла простить. Руководство школы обратилось в полицию с просьбой разобраться.

- Взлом электронного журнала «сетевой город-образование» произошел в один из дней с 12 ноября 2020 года по 23 марта 2021 года, - сказала директор в отделении полиции. – Кто взломал, не знаю, но войти в систему удалось через мой логин и пароль, хотя в это время я этого не делала.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Правда, одно дело - охотиться за кибершпионами, взламывающими серверы госорганов, совсем другое искать бытового «хакера». Но в любом случае в действиях взломщика усматривают признаки преступления.

- В данном случае действует уголовная статья «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». По ней можно получить вполне реальный срок, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Если вина хакера будет доказана, то он может отправиться за решетку до двух лет тюрьмы.