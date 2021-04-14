Отключения света в Сочи 14 апреля 2021: где не будет электричества

14 апреля с 08.00 до 18.00 15 апреля останутся без света дома в поселке Красная Поляна по ул. Ачишховской Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 апреля 2021 отключения света пройдут во всех четырех районах города-курорта. Причины хорошо известны сочинцам - плановый ремонт на объектах электросетей. В Россетях заверяют, что в будущем эти работы позволят обеспечить стабильную работу оборудования.

Адлерский район

Так, 14 апреля с 08:00 до 18:00 отсутствовать электричество будет у жителей домов по ул. Ивановская, ул. Краснофлотская, ул. Кропоткинская, ул. Мурманская, ул. Новгородская, ул. Цветочная, ул. Цемлянская; ул. Ленина (частично), ул. Владимировская, пер. Васильковый, СТ Рыбак, ул. Черновицкая, ул. Попова, ул. Полевая, ул. Псебайская, ул. Старошкольная, ул. Староклубная, ул. Цемлянская, ул. Народная, ул. Добровольская, ул. Костромская, ул. Туманяна, пер. Школьный.

А вот 14 апреля с 08:00 до 18:00 15 апреля останутся без света дома в п. Красная Поляна по ул. Ачишховской.

Хостинский район

14 апреля с 08:00 до 17:00 с. Красная Воля ул. Володи Ульянова (частично); ул. Чекменева (частично); с. Прогресс ул. Юбилейная (частично), ул. Тепличная 1-110, ул. Ветеринарная 1-20, ул. Амбровая 8, ул. Иванова поляна 10, ул. Буковая (частично), ул. Механизаторов 14/8, ул. Механизаторов (частично), ул. Прямая (частично), ул. Тепличная (частично).

Центральный район

Свет отключат 14 апреля с 08:00 до 19:00 по улицам: Яблочная 1-15; Стартовая 1-20, Плеханова 1-50, Волжская 1-22; пер. Волжский 57а санаторий "Фазотрон", санаторий "Октябрьский".

Лазаревский район

14 апреля с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет в п. Волковка - ул. Надежная (частично), ул. Армавирская (частично); п. Зубова щель, ул. Амурская (частично); п. Мирный, ул. Мирный поселок; п. Солоники, ул. Солоники (частично), Тихорецкая (частично); п. Хаджико, ул. Асарэтх (частично), ул. Левобережная (частично), пер. Гурыт (частично), пер. Еловский (частично).

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