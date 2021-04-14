В Сочи пассажир с собачкой устроил дебош в такси

Фото: архив КП

В центре Сочи на улице Донской пассажир с собачкой ехал в такси. Но, когда машина остановилась, пьяный мужчина вдруг наотрез отказался выходить. Он громко кричал и угрожал водителю. Конфликт закончился странной выходкой. Пассажир смачно плюнул в таксиста и вышел из таксомотора, громко хлопнув дверью.

Разгневанный водитель написал заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 24-летний житель Сочи, садясь глубокой ночью в такси вместе со своей девушкой в Адлерском районе, вряд ли мог предположить, сколь диким образом закончится его поездка.

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